Opposé au promu Brighton, Manchester City n'a pas perdu son temps pour mener au score. Après moins d'une minute de jeu, Kevin De Bruyne reprenait victorieusement un centre de David Silva à l'entrée du petit rectangle ne laissant aucune chance à Mathew Ryan, gardien des Seaguls.

Peu avant la mi-temps, l'ancien Genkois a repris ses habits de passeur décisif pour offrir le 2-0 à Sergio Aguero.

Manchester City s'est finalement imposé 4-0 avec un nouveau but d'Aguero ainsi que de Bernardo Silva en deuxième période. Kevin De Bruyne est lui sorti à la 70e minute de jeu pour céder sa place à Ilkay Gundogan. Titulaire en attaque, Leandro Trossard est descendu à la 74e minute de jeu.

Dans le même temps, Youri Tielemans, aligné dans le milieu du jeu, a inscrit le deuxième but des Foxes face Bournemouth. Ce but a permis à Leicester de reprendre l'avantage. Il s'agit également du premier but de la saison pour le Diable Rouge de 22 ans. Et comme son coéquipier en équipe nationale, l'ancien anderlechtois s'est mué en passeur décisif sur le troisième et dernier but des siens. Tielemans est resté sur le terrain durant l'ensemble de la rencontre alors que Dennis Praet n'a pas quitté le banc.

Dans un autre duel entre Belges, le Aston Villa de Bjorn Engels, titulaire dans l'axe de la défense a dû s'avouer vaincu 1-0 face au Crystal Palace de Christian Benteke, resté sur le banc pendant la majeure partie de la rencontre avant remplacer l'unique buteur de la rencontre Jordan Ayew à la 87e.

De son côté, Michy Batshuayi a disputé ses premières minutes en championnat avec Chelsea. Il est monté au jeu à la 84e mais n'a pu permettre au Blues de remporter le match face à Sheffield. La rencontre s'est soldée par un partage 2-2.