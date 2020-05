Benjamin Mendy n'a jamais été équipier d'Eden Hazard mais il le porte en haute estime. Tout comme Vincent Kompany.

Nos confrères d'Eleven Sports ont relayé une vidéo dans laquelle on peut visiter la maison du back gauche français. L'occasion pour Mendy de dévoiler son étagère à trophées mais aussi les maillots de ses équipiers et adversaires, dont certains sont encadrés. Eden Hazard, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Il a tout pour lui, et c'est un très bon gars", révèle-t-il avant de montrer une vareuse de Raheem Sterling, son équipier.Un peu plus loin dans cette visite, Benjamin Mendy montre sa salle de sport: "Celui qui bosse le plus à Manchester City ? C'était Vincent Kompany. A la gym, c'était une bête. Bam, bam bam" fait-il alors en imitant Kompany sur un appareil de musculation. "Maintenant qu'il n'est plus là, je dirais que c'est Otamendi", avoue-t-il avec un air nettement moins convaincu...