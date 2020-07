Et visiblement, il préfère narguer ses camarades belges que de s'en chercher un. Au volant de sa voiture, l'ex-joueur de Lille et Marseille, dont le contrat avec Sotchi vient de se terminer, a filmé une petite vidéo dans laquelle il salue ses amis belges. Et l'a évidemment postée sur ses réseaux sociaux A l'occasion de notre fête nationale, le joueur a souligné qu'il ressentait une "petite rivalité" entre la France et la Belgique depuis un certain 10 juillet 2018.Et de reprendre: "Et de conclure: