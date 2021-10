Le 29 novembre prochain, on connaîtra le lauréat du Ballon d'Or 2021. Si deux Belges - Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne - figurent dans la liste des 30 nommés à la prestigieuse récompense, il y a très peu de chances que l'un ou l'autre ne figure tout en haut de la liste. Les joueurs les plus souvent cités sont Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi ou encore Jorginho.

Ce dernier, vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro, est sous le charme de Kevin De Bruyne : "Si je devais voter, ce serait pour lui, pour l'ensemble de son oeuvre, pour tout ce qu'il a fait et pour le beau football qu'il a montré ces dernières années", a débuté l'Italien au micro d'ESPN Brésil. Si le Belge accuse le coup en ce début de saison, il a sans conteste marqué les derniers mois de son empreinte : "Pour ceux qui aiment le football, c'est très agréable de le voir jouer parce qu'il comprend le football. C'est un joueur doté d'une intelligence supérieure à la moyenne."

De très beaux compliments de la part du milieu de terrain de Chelsea.