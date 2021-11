86 : voilà un chiffre qui permet à Christian Benteke d’entrer dans l’histoire du football belge en Angleterre. Ce week-end, en plantant un doublé face à Burnley, celui qui aime célébrer ses réalisations "à la LeBron James" est devenu le deuxième meilleur buteur belge de l’histoire de la Premier League, dépassant Eden Hazard et ses 85 réalisations.

Alors certes, le Liégeois est encore loin de Romelu Lukaku et de ses 116 buts mais ces dernières semaines, celui qui a justement remplacé "Big Rom" chez les Diables face à l’Estonie (avec un but à la clé) respire la grande forme avec cinq buts sur les cinq dernières semaines. Et fidèle à lui-même, le buteur des Eagles a préféré saluer la prestation de ses coéquipiers plutôt que se lancer des fleurs, lui qui a été l’homme du match ce week-end. "La façon dont nous jouons à présent nous permet de nous créer plus d’occasions, expliquait-il après la rencontre. Pour moi, en tant qu’attaquant, c’est un plaisir d’être devant. La chose la plus importante est d’obtenir des points. Aujourd’hui, nous en avons pris un, et j’espère que nous en aurons trois le week-end prochain."

Avec un Christian Benteke qui fait mouche, les Eagles devraient retrouver le chemin de la victoire, eux qui restent malgré tout sur une série de sept matchs sans défaites, dont cinq nuls. "Comme l’a dit le manager, nous suivons un processus. Le dernier match que nous avons perdu, c’était contre Liverpool, et depuis, nous avons été constants. On peut encore faire mieux. Il faut juste prendre match par match."