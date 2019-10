La marque chocolatée Côte d’Or sera, dès 2020 et pour trois ans au moins, le nouveau sponsor des Diables rouges et des Red Flames. C'est ce que la marque de chocolat et l'URBSFA (Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association) ont communiqué lors de l’annonce de la sélection pour les 7e et 8e matches qualificatifs en vue de l’EURO 2020.

Ce nouveau partenariat se dote d'un slogan ("We Go For Gold") et, plus insolite, d'une... statue de notre Eden Hazard natonal ! © URBSFA/COTE D'OR © URBSFA/COTE D'OR