Ce week-end, Eden Hazard a fêté son cinquième titre de champion. Après ses deux sacres avec Chelsea (et un premier avec Lille), il vient de réussir la même performance au Real Madrid puisqu'il s'agit de son deuxième titre en Espagne.Et lorsqu'il s'agit de faire la fête avec ses partenaires, le Brainois n'est pas le dernier. On a donc retrouvé un grand sourire sur le visage du Diable qui a notamment immortalisé sa joie sur... le téléphone d'un fan. Un supporter a en effet eu la bonne idée de lancer son smartphone à notre compatriote qui le lui a rendu seulement après avoir quelque peu rempli la carte mémoire à coups de selfies et de vidéos. Un souvenir précieux pour ce fan des Merengues !