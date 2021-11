Ce lundi, nous vous annoncions que deux visions s'opposent en Espagne. Avec une question centrale: Eden Hazard va-t-il quitter le Real Madrid? Bien malin celui qui peut répondre à cette question. Souvent bien informé sur la Casa Blanca, Marca affirmait que le Diable, s'il n'était évidemment pas satisfait de sa situation, voulait se battre pour réussir dans le club de ses rêves.

L'autre grande inconnue concerne les clubs qui pourraient être potentiellement intéressés. Marca balaye la piste Newcastle qui vient de passer sous pavillon saoudien. Logiquement, lorsqu'on l'on pense à Eden Hazard, Chelsea n'est jamais très loin. Mais aucun rapprochement entre les différentes parties n'a encore été acté officiellement.

Ce lundi soir, une autre piste a été évoquée par le journaliste Eduardo Inda dans El Chiringuito de Jugones. "La Juventus veut obtenir le joueur du Real Madrid contre un prêt jusqu'à la fin de la saison", a-t-il commencé. "Mais ce joueur est plus souvent à l'infirmerie qu'à disposition d'un entraîneur. Cependant, lorsque je discute avec les médecins du club, ils affirment qu'il s'agit plus d'un problème mental qu'un problème physique. Ce qu'il se passe avec Hazard, le Real l'a connu avec Robben et Bale. Par contre, Madrid est prêt à le laisser partir pour qu'il se relance", a-t-il conclu dans l'émission qui cartonne en Espagne.

Arrivé pour 115 millions d'euros en 2019, le Diable va faire perdre beaucoup d'argent à ses dirigeants. Aujourd'hui, il est estimé à 25 millions d'euros. Un chiffre qui en dit long sur le bilan que l'on peut tirer de son aventure madrilène jusque là.

S'il veut toujours se battre pour sa place, sa position pourrait changer en fonction des minutes qu'il obtient lors des prochaines semaines. Ce mercredi, le Real reçoit le Shakhtar Donetsk. Avec Rodrygo blessé et Asensio en méforme, il pourrait certainement obtenir des minutes. Une chose est certaine en revanche, il ne jouera pas à gauche où Vinicius Jr est devenu une pièce maîtresse d'Ancelotti.