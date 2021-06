La Belgique a non seulement hérité d’un tirage particulièrement ardu pour son huitième de finale, mais elle devra aussi se farcir la pelouse la plus critiquée du tournoi, celle de Séville, dans un stade qui risque d’être acquis à la cause de son adversaire. Heureusement, les Diables rouges ont quarante-huit heures de récupération supplémentaires par rapport aux Portugais. "C’est un avantage, on sera reposés à fond", a déjà motivé Toby Alderweireld.

1 La chaleur

La proximité du fleuve Guadalquivir, qui longe le stade de la Cartuja de Séville, devrait offrir un minimum d’air aux joueurs, dimanche soir, au crépuscule d’une journée qui éteindra ou confirmera l’ambition belge dans ce tournoi. "On arrive dans la période la plus chaude de l’année à Séville, mais le soleil devrait être couché au moins pour la deuxième mi-temps...