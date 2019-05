Alors que Massimiliano Allegri ne sera plus le coach de la Juve la saison prochaine, plusieurs chantiers sont en cours, à Turin. Celui du futur T1, évidemment, mais aussi celui du recrutement puisqu'il s'agira de tenter de reconquérir la Coupe aux grandes oreilles, la saison prochaine. Dans ce cadre, Tuttosport annonce que la Juve souhaite rajeunir son effectif. Et puisque Alex Sandro (arrière gauche) et Joao Cancelo (arrière droit) sont sollicités par plusieurs géants européens, Thomas Meunier et Ferland Mendy (arrière gauche de Lyon) sont suivis de près.Et si Joao Cancelo, arrivé il y a un an à peine, n'est pas encore parti malgré l'intérêt de Manchester City, le cas de sa doublure Mattia De Sciglio, est plus compliqué. Très proche d'Allegri, celui-ci pourrait bénéficier de peu de temps de jeu après le départ de son coach fétiche, la saison prochaine. Et donc envisager de poursuivre sa carrière ailleurs... auquel cas Meunier présenterait le profil idéal puisqu'il est en fin de contrat dans un an et que, comme nous vous l'expliquions dans cet article , le PSG ne le retiendra pas à tout prix.Affaire à suivre...