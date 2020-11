À chaque période internationale, Romelu Lukaku fait tomber des légendes du football.

On n’est pas obligé de croire Romelu Lukaku quand il dit qu’il ne regarde plus ses stats individuelles en équipe nationale depuis qu’il a battu le record de Van Himst (et Voorhof) il y a trois ans en inscrivant son 31e but international. L’attaquant pense d’abord au collectif, cela ne fait aucun doute quand on voit son investissement chez les Diables, mais il aurait tort de ne pas tenir ses chiffres à l’œil. Match après match, il dépasse des légendes du football.

1. Il a fait son entrée dans le top 10 européen mercredi