Les critiques s'abattent à nouveau sur Romelu Lukaku. Mérité? Pas forcément si on regarde l'ensemble de la saison de Big Rom à l'Inter...

Hier, la Juventus a dicté sa loi sur son terrain face à l'Inter Milan. Invisible durant la partie, Romelu Lukaku est sorti à la 77e minute pour Alexis Sanchez. Et, comme bien souvent avec Big Rom, les critiques reviennent avec insistance. Paolo Di Canio a été le premier à dégainer. Le consultant de Sky Sports a déclaré hier: “Il n’a pas été bon, mais je ne suis pas surpris” commence-t-il. “Il marque peut-être beaucoup, mais contre les petites équipes, dans les matchs où son physique lui permet de faire la différence, mais dans ce genre de matchs, il ne m’a jamais impressionné”

Si, effectivement, il ne s'est pas montré sous son meilleur jour dans cette rencontre au sommet, Lukaku a montré durant la saison qu'il pouvait se montrer décisif face à des oppositions plus fortes. Ses buts face à l'AC Milan à l'aller comme au retour, son doublé face à Naples ou encore son but en Ligue des Champions face à Barcelone tendent à le prouver.

En Angleterre aussi, on n'épargne pas le Diable rouge. Gary Neville s'est exprimé à propos du nouveau transfert Odion Ighalo. Le dernier transfuge hivernal de Manchester a déjà marqué trois goals en sept matchs pour les Red Devils. L'occasion pour l'arrière droit d'adresser un tacle à deux anciens joueurs de son club de cœur: "L'attaquant de Manchester United Odion Ighalo aura un meilleur impact sur le club que Romelu Lukaku et Alexis Sanchez. Un joueur désespéré, avec une éthique de travail mais moins de talents fera mieux dans n'importe quel club qu'un joueur qui est plus doué comme il y a eu à Manchester United." L'ex-arrière droit ne nie pas les qualités du Diable mais pense que le Nigérian fera donc mieux car il a plus envie de porter la vareuse mancunienne.

Pour rappel, Romelu Lukaku a marqué 23 buts en 35 matchs depuis son arrivée en Italie cet été.