Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw ont pris la décision de partir pour grandir. Avec un objectif commun: bousculer la hiérarchie chez les Diables. Les deux défenseurs pourraient être imités par un compatriote. Mais pas dans le même secteur de jeu. En effet, Dodi Lukebakio serait suivi par Lille selon BZ.

Depuis son arrivée en provenance de Watford pour 20 millions d'euros au Hertha, Lukebakio n'a pas réellement convaincu. Alternant le chaud (7 buts et 7 assists lors de sa première saison) et le très froid (mise à l'écart pour cause de mauvaise conduite l'an dernier), le Bruxellois pourrait voir d'un bon oeil un départ.

D'autant plus que le coach Pal Dardai ne semble pas réellement convaincu par le talent du Belge. En préparation, il n'est monté que pour 20 minutes de jeu lors du test contre St Pauli ce samedi. "Si on joue avec cinq hommes au milieu, il ne lui reste qu'une place comme avant centre. C'est pourquoi il n'est venu qu'en seconde période" a expliqué le coach pour justifier ce faible temps de jeu en préparation.

Pour le média,"il y a de nombreuses indications qui prouvent qu'il s'agissait de l'une de ses dernières apparitions sous le maillot du Hertha. Si une offre correcte arrive, il partira." Reste à savoir pour combien. Le joueur est estimé à 13 millions d'euros sur Transfermarkt. Un prêt avec une option d'achat est également une piste à creuser pour les clubs acquéreurs.

Toujours selon BZ, le champion lillois tiendrait la corde. Les Dogues s'étaient déjà intéressés il y a deux ans par la venue de l'ailier. Mais il avait choisi de poursuivre l'aventure en Bundesliga après avoir cartonné avec Dusseldorf.

En novembre 2020, il avait honoré sa première et unique cap avec les Diables rouges contre la Suisse. Il avait disputé 83 minutes lors de la victoire contre les Hélvètes.