Le Diable rouge a été l'un des grands artisans de la victoire du Real sur le Barça hier.

Souvent très dure avec la pieuvre au début de saison, la presse espagnole lui fait désormais les yeux doux. Clairement, Thibaut Courtois a conquis tout son monde. Des supporters aux médias en passant par ses coéquipiers ou son entraîneur: ils saluent unanimement le travail du Diable rouge. En une, Marca annonce que "Thibaut Courtois a sauvé le Real Madrid en première période." Dans ses pages, le quotidien affirme que "Thibaut Courtois était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain." Avant d'ajouter: "Messi, à deux reprises, Braithwaite et surtout Arthur ont buté sur le Belge. Grâce à son envergure, Thibaut Courtois a empêché les Blaugrana de trouver les trous." Très impliqué, il a également obtenu les faveurs des quotidiens catalans comme Mundo Deportivo. "Il est grand par la taille évidemment, mais il a aussi d’excellents réflexes. Si on y ajoute son intelligence et son placement, ça devient très difficile de lui inscrire un but. Arthur et Messi peuvent en témoigner."

"Un nouveau grand succès pour Courtois"

Tout simplement imbattable hier, AS n'a pas lésiné et lui a offert la note de 9/10 pour sa prestation en titrant: "Un nouveau grand succès pour Courtois." Le média souligne "qu"il a réalisé quatre très beaux arrêts pour tenir le zéro, mais c’est surtout sa sortie devant Arthur qui était impressionnante." D'un point de vue statistique, ses prestations sont impeccables depuis plusieurs semaines déjà. Ainsi, il a arrêté 30 des 36 tirs qu'il a subi au sein de la cage de la Casa Blanca. Cette saison, El Muro n'a pas pris de but face au FC Barcelone. Et cette performance est très rare ! La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1974-1975. Le portier Miguel Angel gardait les perches des Merengues à cette époque...