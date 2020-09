L'objectif ? Discuter d'un nouveau projet de stade national, déjà évoqué brièvement par l'architecte Francis Metzger lui-même sur le plateau de LN24 en début de semaine.Mais il est encore trop tôt pour que les Diables rouges se réjouissent. Ce projet ambitieux, qui pourrait être bouclé en moins d'un an une fois la construction lancée, nécessitera de nombreuses discussions autour de l'éternel nerf de la guerre: son financement. Cela fait déjà plus de six mois que l'idée est née et elle vient de l'esprit créatif de plusieurs étudiants. Francis Metzger n'est autre que leur professeur à la Faculté d'architecture La Cambre-Horta (ULB) et il promet dans les colonnes de L'Echo queCe nouveau stade pourrait être construit sur le site de l'actuel Trade Mart, dont la Ville de Bruxelles est propriétaire du terrain. Il pourrait accueillir 40.000 personnes et coûterait entre 150 et 300 millions d'euros. Un prix qui varierait notamment en fonction de l'option "toit rétractable" ou non...