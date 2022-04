Monté au jeu à la 77e minute face à Crystal Palace, alors que Mason Mount venait de faire le break, Romelu Lukaku a de nouveau raté une belle occasion en fin de match. Si celle-ci a moins de conséquences que sa tête non cadrée contre le Real Madrid en Ligue des Champions, elle a suffi à relancer le débat sur l'avenir du Diable chez les Blues.Selon Joe Cole, ancien joueur de Chelsea consultant pour ITV, la situation du Belge est simple: "Il a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea." Et de reprendre: "Bien sûr, on peut se contenter de l'analyse 'quand ça ne veut pas, ça ne veut pas'. Mais en vérité, Lukaku a tout faux sur cette tentative. Il vaut mieux que ça."

Roy Keane, ex-star de Manchester United, est d'accord: "Lukaku a besoin d'un déclic et cela doit venir de lui. A quel point veut-il rebondir à Chelsea ?"