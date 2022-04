D'autres partenaires de l'équipe nationale belge, comme Jupiler, ING, la société de courrier GLS, Carrefour et Côte d'Or avaient déjà fait savoir qu'ils ne prendraient pas non plus part à l'événement en raison de la politique des droits de l'homme en vigueur dans le pays hôte.

Proximus avait de son côté indiqué qu'il ne distribuerait en tout cas pas de places dans le cadre de concours ou de programmes de fidélité, par exemple. Guillaume Boutin a précisé mercredi qu'aucun membre de la direction ou partenaire ne ferait le déplacement jusque là-bas. Les activités de sponsoring seront menées en Belgique.