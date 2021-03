Tranquilles, les Diables n’ont jamais paniqué, même quand les Gallois ont ouvert le score. Mais l’ombre d’Hazard a plané quand même.

Dans cette période incertaine, les Diables sont un repère, une force tranquille qui rassure. Pendant 12 minutes mercredi soir, on a pu craindre que même nos numéros 1 mondiaux n’étaient plus eux-mêmes mais ils ont vite fait oublier le but d’ouverture gallois, où Gareth Bale a brillé et Jan Vertonghen beaucoup moins en sortant dangereusement de son poste sur une phase de pressing.

(...)