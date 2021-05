Même le plus optimiste des supporters du Borussia n’aurait osé le prédire le 3 avril. D’autant plus que la défaite subie ce jour-là face à Francfort reléguait les hommes de Terzic à sept longueurs de la quatrième place (synonyme de qualification en C1) occupée par… l’Eintracht justement. Le podium se trouvait encore plus loin même puisque le Wolfsbourg de Koen Casteels comptait onze points d’avance, alors qu’il ne restait plus que sept petites journées à disputer…



(...)