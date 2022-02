Habillé de vert, il n’avait encore jamais ressenti cette douce sensation. Alors qu’il a débarqué en prêt à la Volkswagen Arena lors de l’avant-dernier jour du mercato estival, Dodi Lukebakio a enfin débloqué son compteur avec Wolfsbourg. Sa dernière réalisation remontait au 8 août dernier, quand il évoluait encore avec le Hertha Berlin et Dedryck Boyata.

Cette fois, par contre, ce sont trois autres Belges qu’il a rendus heureux en doublant la mise après que Max Krüse a ouvert le score. Mais, au contraire de Lukebakio qui est monté pour la dernière demi-heure, Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx ont eu la chance d’être titularisés par Florian Kohfeldt pour ce déplacement à Francfort. L’ancien défenseur anderlechtois, au même titre que ses comparses dans l’axe de la défense, Maxence Lacroix et Jay Brooks, a d’ailleurs eu droit aux louanges de son coach. "Ils étaient les joueurs déterminants. Ils ont parfaitement défendu notre surface."

L’entraîneur des Loups a vu ses hommes enchaîner une deuxième victoire d’affilée. De quoi rafler six points, soit plus que lors de leurs dix sorties précédentes. Wolsfbourg et ses quatre Belges, qui ont connu une chute vertigineuse au classement depuis fin novembre, comptent désormais quatre points d’avance sur le premier relégable, Augsbourg. Enfin un peu d’air…