Il aurait pu jouer les héros et permettre à Chelsea de se sortir du piège mancunien. Malheureusement, Romelu Lukaku s’est retrouvé face à une double difficulté. Celle de se dépêtrer du marquage de Bailly et Lindelöf et surtout celle de le faire en si peu de temps.

Monté à la 82e minute, juste après les deux premiers jokers Mason Mount et Christian Pulisic, le numéro 9 de Chelsea a eu moins d’une quinzaine de minutes pour s’illustrer. " S’il était en pleine forme, il aurait débuté, mais il ne l’est pas pour le moment", a justifié Thomas Tuchel. "En réalité, il a déjà joué plus que ce que j’avais imaginé, mais nous étions si proches de marquer que j’ai pensé qu’il pourrait aider avec sa présence."



(...)