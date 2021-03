Même si elle risque de ne jamais se réaliser, la folle rumeur renvoyant le Portugais à Madrid pourrait être bénéfique au Diable rouge.

Deux dribbles d’Eden Hazard sur le côté gauche, un centre en retrait et une reprise rageuse de Cristiano Ronaldo qui saute ensuite dans les bras de Thibaut Courtois pour célébrer son but. L’image fait forcément rêver. Même si elle paraît à ce stade totalement utopique, il n’est pas impossible qu’elle se réalise un jour.

La déception de l’élimination prématurée de la Juventus Turin en Ligue des champions a fait exploser la rumeur d’un retour de Ronaldo à Madrid ces derniers jours. La presse espagnole s’est évidemment enflammée face à l’information lancée dans l’émission El Chiringuito : un contact aurait eu lieu entre Jorge Mendes, l'agent de CR7, et de la direction du Real.

Pour l’heure, le Real et la Juventus tentent d’éteindre l’incendie. "C'est un joueur de la Juve et je dois le respecter", commente Zinédine Zidane. "C’est normal aussi qu’il y ait toutes ces rumeurs après une élimination. C’est la personne le plus importante au monde avec Messi quand on parle de football. Mais n’oublions pas qu’il a toujours été là pour nous", répond Andrea Pirlo.

Il est clair que l’opération est très loin d’être faite. Elle risque même de ne jamais se réaliser pour de nombreuses raisons (un salaire trop exorbitant en ces temps de crise, un recrutement contraire au projet sportif de rajeunir l’effectif, etc.). Il n’empêche que ce retour ferait des heureux à Madrid. À commencer par Eden Hazard.

(...)