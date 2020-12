Six petits matchs et 312 minutes, seulement, sur le terrain depuis la reprise avec le Real Madrid, cette saison ressemble fortement à celle vécue par Eden Hazard pour sa première sous le maillot des Merengues. Verra-t-il un jour le bout du tunnel ?

Une lueur d’espoir semble en tout cas pointer le bout de son nez. Après avoir fait son retour dans l’effectif lors du dernier match face à Grenade (il est resté 90 minutes sur le banc), le Brainois retrouve petit à petit ses sensations et devrait à nouveau rentrer dans les plans de Zidane pour le déplacement à Elche mercredi.

Un peu plus d’un mois après sa dernière apparition (le 28 novembre face à Alavès), le Diable rouge devrait à nouveau porter la vareuse madrilène dans un match officiel. Une bonne nouvelle pour lui mais également pour les Merengues, d’autant plus qu’il semble en forme et surtout… en pleine confiance. Pour preuve : son incroyable but, à l’entraînement, sur un coup du foulard qui a terminé sa course dans la lucarne.

S’il est critiqué de partout depuis son arrivée à Madrid (une récente étude le pointe d’ailleurs comme le joueur le moins rentable de toute la Liga), Eden Hazard garde cette confiance en lui qui a fait sa force depuis le début de sa carrière. Une force de caractère qui lui permettra de s’imposer, enfin, dans cette équipe madrilène qui a besoin de lui. "Eden Hazard sera la star du Real Madrid", confiait récemment Arsène Wenger.

Reste au Brainois à le prouver mais, surtout, à rester loin de ces blessures qui le freinent depuis des mois !