Plus de noms ronflants comme ceux de Robbie Keane, Shay Given, Damian Duff ou encore Roy Keane côté irlandais. Les deux premiers étaient encore là, à l’Euro 2016, lors de la dernière confrontation entre les Diables et le pays du trèfle. Un doublé de Romelu Lukaku et un but d’Axel Witsel avaient permis à l’équipe de Marc Wilmots de l’emporter (3-0) en phase de groupes.

Depuis, la sélection irlandaise a connu un fameux rajeunissement. Seuls quatre éléments présents à l’époque sont repris dans le groupe de Stephen Kenny : Seamus Coleman, Shane Duffy, Jeff Hendrick et James McClean. Si les qualités de l’Anderlechtois Josh Cullen sont bien connues par chez nous, le sélectionneur possède bien d’autres atouts.

Voici comment les Irlandais comptent embêter Roberto Martinez et son groupe "des moins de 50" à Dublin.

1 Un système "à la Tuchel", des œuvres du nouveau T2 des Diables