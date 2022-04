Ce n’était qu’une question de temps, mais les Merengues l’ont fait le plus rapidement possible. En l’emportant haut la main face à l’Espanyol, le Real Madrid s’est assuré le 35e titre de champion d’Espagne de son histoire. Un doublé de Rodrygo et les buts de Marco Asensio et de Karim Benzema ont suffi à la Casa Blanca. Même si, comme bien souvent, Thibaut Courtois a dû s’employer à plusieurs reprises et Eden Hazard, se remettant toujours de son opération, n’a pu qu’admirer depuis les tribunes.