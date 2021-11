Les Diables ont toutes les cartes en main pour y parvenir après leur victoire sur l’Estonie. Bien que talonnée par le Brésil, qui s’est imposé 1-0 contre la Colombie la semaine passée et compte 1 828 points, la Belgique (1 834 points depuis samedi soir) sera assurée de garder son rang si elle s’impose au pays de Galles. En cas de partage, elle serait alors à la merci du Brésil, s’il gagne en Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Une défaite contre Bale et les siens permettrait à la Seleção de prendre la tête avec un simple partage. La France, troisième, est trop loin pour terminer l’année première, elle.

Leaders du classement mondial sans discontinuer depuis septembre 2018, les Belges peuvent donc boucler une quatrième année civile en tête, puisqu’il n’y aura plus de matchs internationaux en 2021 après novembre et que le classement ne bougera plus. Il devrait même rester figé jusqu’en mars, date de la prochaine fenêtre internationale.