Une bagarre a éclaté entre Batshuayi et Milivojevic (ex-Anderlecht) à l'entraînement de Crystal Palace ! Diables Rouges Rédaction Le Diable rouge et son capitaine en sont venus aux mains, ce vendredi. © Belga

C'est le Daily Mail qui rapporte l'information: agacé par le manque de sérieux de Batshuayi à l'entraînement de Crystal Palace ce vendredi, Luka Milivojevic aurait frappé le Diable rouge d'un coup de pied, avant que Batshuayi ne riposte en le mettant au sol. Plusieurs coups auraient été échangés avant que les deux hommes ne soient séparés par leurs équipiers.



Milivojevic est le capitaine du club et il avait déjà défrayé la chronique en participant à un réveillon de nouvel an avec au moins sept autres personnes. Batshuayi, lui, attend toujours d'inscrire son premier but depuis son retour à Crystal Palace...