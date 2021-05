Le football belge vit-il l’une de ses plus belles saisons à l’étranger ? Rarement, voire jamais, autant des joueurs du Royaume n’ont en tout cas été autant récompensés simultanément. Si la saison 2013-2014 avait été exceptionnelle avec les sacres de Van Buyten au Bayern, de Kompany à Manchester City et de Thibaut Courtois avec l’Atlético, cette cuvée 2020-2021 s’annonce encore plus radieuse.

Grâce à la Coupe d’Allemagne remportée ce jeudi soir par Thorgan Hazard et Thomas Meunier avec Dortmund, ce sont déjà six titres qui sont validés par des Belges à travers les championnats les plus populaires.

