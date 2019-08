L'Union belge de football a lancé, avec Voetbal Vlaanderen, l'ACFF et la Pro League une boîte de jeux, avec notamment un memory, pour promouvoir l'inclusion de réfugiés et demandeurs d'asile par le biais du football.

Kevin De Bruyne et Dries Mertens participent à sa promotion. L'objectif est que des enfants apprennent rapidement et de façon originale le vocabulaire footballistique le plus important, en français ou en néerlandais. Les cartes du jeu de memory montrent une image, l'article et le mot corrects.

Cette boîte est destinée notamment aux volontaires dans les clubs de football qui organisent des activités linguistiques à côté des entraînements. D'autres partenaires peuvent aussi la commander, comme les services des sports, les écoles, les bibliothèques, etc.