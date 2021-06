A croire qu'il ne suffit pas de pouvoir compter sur une attaque de feu à l'instar du trio Griezmann, Mbappé, Benzema pour être rangé parmi le grand favori de ce championnat d'Europe. Après l'étude organisée par la KLU Leuven qui plaçait les hommes de Roberto Martinez en tête des pronostics, c'est la compagnie américaine GraceNote qui propulse la Belgique en haut de l'affiche.

Les partenaires d'Hazard auraient 14% de chance de remporter l'Euro. Un chiffre semblable à l'Angleterre et légèrement supérieur à la France (12%), pourtant désigné comme l'équipe à battre par la majorité des Bookmakers. l’Espagne (10%), l’Italie (9%) et le Portugal (8%) complètent le tableau des favoris.

Une étude réalisée selon le classement édicté par l'entreprise elle-même qui l'établit en fonction des résultats des rencontres internationaux pondérés par l'importance du match.

En finale, Belgique-Angleterre devant...Belgique-Danemark

GraceNote s'est également penché sur les deux équipes qui disputeront la finale à Londres. Belgique-Angleterre est l'affiche la plus probable selon eux devant....Belgique-Danemark et Angleterre-Italie. Si la France ou les Diables Rouges ne terminent pas premiers de son groupe, une revanche du dernier Mondial est possible en finale.

Le Danemark sera-t-il l'équipe surprise du tournoi ? Si leur présence en finale n'est pas utopique selon l'entreprise spécialiste en calculs de métadonnées, les Scandinaves ne doivent pas se réjouir trop vite au même titre que nos Diables.

En 2018, Gracenote faisait du Brésil le grand favori de la compétition devant l'Espagne, l'Allemagne et l'Argentine. C'est finalement la France, cinquième, qui avait décroché la Coupe du Monde alors que le quatuor prédit par Gracenote n'avait pas dépassé les quarts de finale. A bon entendeur.