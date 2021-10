La Ligue des nations des Diables se bouclera dimanche en fin d’après-midi à Turin. Il restera alors très exactement 407 jours avant le début de la Coupe du monde (le 21 novembre à Doha). Et entre les deux ? Une douzaine de rencontres seront au programme mais on ne connaît que deux affiches : l’Estonie, qui viendra à Bruxelles le 13 novembre, et le pays de Galles, qui nous accueillera trois jours plus tard pour boucler les qualifications d’un Mondial où la Belgique pourrait être officiellement qualifiée dès ce lundi, selon les résultats des rencontres du groupe.

Les tirages au sort de décembre puis d’avril

Les Diables se retrouveront ensuite en mars 2022 pour, en théorie, deux matchs amicaux. Contre qui ? Roberto Martinez préfère attendre le tirage au sort de la prochaine Ligue des nations (le 16 décembre à Montreux) pour choisir ses adversaires. Il ne veut pas jouer deux fois contre la même équipe, en mars puis en juin pour le début des groupes de la Ligue des nations (les quatre premiers matchs en juin, les deux derniers en septembre).

En avril 2022 (la date précise doit être fixée), le tirage au sort du Mondial sera effectué au Qatar. Ce n’est qu’après que la fédération belge pourra choisir ses adversaires en préparation, mi-novembre. Vu le calendrier très serré qui viendra perturber les championnats nationaux et les Coupes d’Europe, il n’y aura sans doute que deux amicaux avant le début du tournoi.