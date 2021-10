Opposé au Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, avec Casteels, Bornauw et Lukebakio au coup d'envoi, a connu un début de rencontre très compliqué. Après sept minutes, les Loups étaient déjà menés 0-2. Sur le deuxième but en particulier, Koen Casteels peut avoir des regrets puisqu'il a mal évalué la trajectoire d'un ballon en profondeur. Sorti de son rectangle, le gardien des Diables n'a pas réussi à dégager le cuir, laissant Jonas Hofmann filer seul au but.

Une grosse erreur que Casteels a en partie effacée en fin de rencontre en arrêtant un penalty de Lars Stindl à la 78e minute de jeu. Mais cela n'a pas empêché Wolfsburg, qui a terminé la rencontre à 10, de perdre face au Borussia sur le score de 1-3.