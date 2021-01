Après l'avoir vu jouer 75 minutes face à Osasuna et 63 face à Alavés (avec un but à la clé), on espérait voir Eden Hazard jouer un peu plus longtemps, ce samedi, face à Levante. Ce qui aurait eu le mérite de confirmer sa montée en puissance.C'était sans compter sur un match très compliqué pour le Real Madrid puisque Militao a été exclu dès la 9e minute de jeu, laissant ses partenaires à dix. Dans ce contexte, le Real a toutefois réussi à ouvrir le score via Asensio à la 13e minute de jeu. Les Madrilènes ont alors logiquement tenté de gérer leur avance, ce qui n'a pas empêché Levante d'égaliser à la 32e, et Hazard, comme Asensio et Benzema, ont passé plus de temps à défendre qu'à attaquer.Finalement, le n°7 des Merengue a été remplacé à l'heure de jeu avec une seule véritable action de classe à son actif. C'était en tout début de match, lorsqu'il a remonté un ballon depuis son grand rectangle avant de servir Benzema d'une passe inspirée mais un rien trop longue pour que le Français puisse jouer son face à face avec le portier adverse.Alors qu'il venait tout juste de remplacer Eden Hazard, le Brésilien Vinicius Junior concédait un penalty que Thibaut Courtois arrêtait brillamment. Les hommes de Zidane (absent pour cause de test positif au coronavirus) s'inclineront malgré tout sur un but à la 79e minute. Score final: 1-2.