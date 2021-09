Enfin, les Diables rouges vont retrouver une partie de leur public. Seuls 20 000 fans sur 35 000 possibles vont répondre à l’appel mais ils ne seront pas de trop pour pousser les hommes de Roberto Martinez vers une victoire qui assurerait quasiment la première place.

À force de banaliser et d’enchaîner les matchs de qualifications entrecoupés par l’Euro, on ne sait plus vraiment où l’on en est dans le classement. Pourtant, la Tchéquie ne pointe qu’à trois petites longueurs de la Belgique et il est bon de rappeler combien elle avait malmené Courtois et sa défense lors de la confrontation à Prague il y a à peine cinq mois. (...)