Même s’il a annoncé 37 noms lundi midi, Roberto Martinez a dû trancher pour rendre sa sélection de l’Euro. On la décortique via sept chiffres. Comme les sept matchs qu’on devra jouer pour remporter le tournoi.

Pascal Struijk et Adrien Truffert ne découvriront pas notre pays. Pas encore, en tout cas. Le défenseur néerlandais de Leeds et le back gauche français de Rennes, tous les deux nés en Belgique un peu par hasard, ont eu des contacts avec la fédération belge mais n’ont pas fait douter le sélectionneur. “On regarde aussi le long terme. Les binationaux sont intéressants pour le futur. Cet Euro, on le prépare depuis trois ans avec un effectif qu’on connaît.”