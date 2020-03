Claudia Lai, la compagne du joueur Radja Nainggolan, s'est exprimée sur Instagram. Elle appelle les Italiens à respecter les consignes du gouvernement.

Le gouvernement italien a étendu par décret lundi soir à tout le pays les mesures exceptionnelles de confinement de millions d'Italiens vivant dans le nord.

Claudia Lai (38 ans), la compagne du joueur Radja Nainggolan, atteinte d'un cancer est inquiète et appelle les Italiens à respecter les consignes du gouvernement. Dans un post Instagram, elle explique les difficultés qu'elle éprouve en tant que personne vulnérable pour avoir l'attention des services de soins de santé débordés par les gens qui affluent dans les services hospitaliers.

"Il n’y a plus de place dans les services de soins intensifs. Si votre mère, votre grand-père ou vous-même arrivez à l’hôpital et qu’il y a des cas plus urgents, vous resterez dehors. S'énerver ou tout casser ne changera rien. En revanche, vous pouvez simplement rester chez vous", encourage la compagne du Ninja.

"Je suis très solidaire avec les médecins qui travaillent au service d'oncologie. Avec tout le personnel soignant, ils doivent faire face à l'état d'urgence causé par le coronavirus", écrit-elle. "C'est une période très difficile pour les personnes atteintes d'un cancer".

"Aujourd'hui, je me trouve dans une situation où des médicaments très importants pour mon traitement ne sont plus disponibles. Qui sait combien de personnes se trouvent dans la même situation. De plus, c'est presque impossible pour nous de se protéger contre toutes les formes de maladie, vu que notre système immunitaire fonctionne à peine', conclut-elle.