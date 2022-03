Les Diables qui attendent le mercato d’été avec impatience sont nombreux. Avec la perspective d’améliorer leur situation en vue de la liste des 23 de Roberto Martinez début novembre. On fait le point, en enlevant les dix joueurs à plus de 50 caps qui ont un statut différent aux yeux du sélectionneur.

Ils veulent progresser

Ils jouent beaucoup en club et rêvent de faire un beau pas en avant cet été. C’est le cas de De Ketelaere et Verschaeren qui ont pris de l’importance à Bruges et Anderlecht. On peut aussi penser à Vanzeir qui aura envie de matérialiser sa grande année comme son compère Undav. Van Der Heyden sera-t-il aussi tenté avec son nouveau statut d’international ? À l’étranger, Faes rêve d’Angleterre après être devenu un patron à Reims. Et Mangala voudrait aussi jouer plus haut que le bas de tableau en Allemagne, surtout si Stuttgart descend.

Ils ne jouent pas assez

Il a longtemps résisté mais Saelemaekers a perdu son duel direct avec Messias ces dernières semaines à Milan. Dendoncker est plus souvent titulaire en 2022 à Wolverhampton mais il pourrait en vouloir plus. Même constat pour Hazard à Dortmund : il joue plus ces dernières semaines mais est-ce suffisant ? Les Londoniens Benteke et Sambi Lokonga, sont, eux, réservistes à Crystal Palace et Arsenal.

Ils sont en fin de contrat

Denayer ne joue plus à Lyon vu sa situation contractuelle. Il doit s’en aller. Januzaj, lui, est important à la Real Sociedad mais il veut partir. De son côté, Origi est déjà proche d’un contrat à l’AC Milan pour la saison prochaine. Enfin, on peut aussi citer Batshuayi qui arrive à la fin de son prêt au Besiktas. Il lui restera un an à Chelsea mais il devra aussi aller voir ailleurs.