Un coup de moins bien ? Quel coup de moins bien ? Face à un adversaire regroupé, Roberto Martinez a choisi d’installer De Bruyne un cran plus bas, à côté de Witsel. King De Bruyne a régné sur le stade roi Baudouin et livré un match plein, sans faille, ponctué d’une passe décisive pour Thorgan Hazard et d’un "pre-assist", une transversale millimétrée pour Carrasco, sur le 1-0 de Benteke. Il aurait aussi pu marquer un coup-franc en pleine lucarne, mais Igonen l’a dévié sur son poteau. Retour sur son match en chiffres.



(...)