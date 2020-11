Une fois n'est pas coutume. Il y a une pluie de forfaits qui s'abat sur les Diables Rouges. Après Eden Hazard qui doit renoncer à sa convocation à cause du covid, la fédération a annoncé trois indisponibilités de plus.

Trossard, Saelemaekers et Van Crombrugge ne pourront tenir leur place. Les trois joueurs se sont blessés ce week-end. Le portier anderlechtois souffre de la main. Il est remplacé par Kaminski qui évolue à Blackburn.

Alexis Saelemaekers vient de quitter, quant à lui, le centre de Tubize. Il est out pour les matchs avec les Diables et avec les U21, qui ont un match crucial contre la Bosnie. Ce dimanche, Saeleamekers a été remplacé à la mi-temps lors de Milan - Verone (2-2) à cause d'une petite blessure.

Trossard et Saelemaekers ne seront pas remplacés. Il reste 29 joueurs dans le groupe de Roberto Martinez.