Erwin Vandendaele et Georges Heylens ont composé une moitié de la défense belge, à l’Euro 1972. Ce jeudi 20 mai, dans une loge du stade d’Anderlecht, ils sont réunis pour évoquer leurs souvenirs, avec l’aide de Paul Van Himst, qui n’a pu se joindre à la réunion, mais avait refait le fil de l’histoire du tournoi quelques jours avant, par téléphone.

Ce jeudi-là, donc, Vandendaele et Heylens jettent un œil au dernier entraînement des Mauves, qui répètent leurs gammes, sur phases arrêtées, à quelques heures de la réception du Club Bruges. Vandendaele, aujourd’hui scout à Gand, évoque un souvenir de club, avant ceux de la sélection. "J’ai encore la photo du titre de 1973, quand on est sacrés champion à Anderlecht. Paul me remet un bouquet de fleurs (NdlR : Vandendaele était capitaine). La classe anderlechtoise." (...)