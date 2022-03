"Cela ne m'importe pas non plus que nous jouions à nouveau contre Beerschot avec le Club de Bruges vendredi. Cela a déjà été le cas après une trêve internationale. Le Club de Bruges a-t-il passé des accords avec le sélectionneur ? Je ne sais pas."

Vanaken est un joueur qui a toujours envie de jouer. Peu importe que l'entraîneur le place au milieu du terrain ou derrière les attaquants. "J'aime jouer dans les deux positions", a-t-il convenu. "Au Club de Bruges, je passe régulièrement du '8' au '10'. On s'y habitue. Je sais ce que l'on attend de moi à chaque poste. Cela dépend souvent de l'adversaire, de la manière dont il met la pression. Je le constate généralement à l'entraînement et je peux m'y préparer de cette façon."

Vanaken est également revenu sur le match de samedi en Irlande. "Mon sentiment après le match était bon", a-t-il expliqué. "Nous avions le contrôle et beaucoup de possession de balle dans la première demi-heure. Nous nous sommes créé peu d'occasions, mais nous en avons aussi peu données. Et certainement pas de coups de coin ou de balles en profondeur, des choses dans lesquelles les Irlandais étaient forts. Après le 1-1, le jeu a changé et nous avons eu des difficultés. Nous n'avons pas assez gardé le ballon dans l'équipe. C'est une leçon pour l'avenir."

"Personnellement, j'ai été décisif avec un but et un assist. C'est bien. Mais cela ne dit pas tout. Ce pourrait certainement être encore parfois meilleur. Avec Michy (Batshuayi, ndlr) et Charles (De Ketelaere, ndlr), c'était un peu la recherche de la bonne position, également avec le milieu de terrain derrière nous. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Mais nous n'avions jamais joué ensemble dans cette composition auparavant. Il était donc normal que les choses soient difficiles d'une certaine manière", a-t-il conclu.