Roberto Martinez a récupéré son duo du milieu, avec Axel Witsel et Youri Tielemans, qui a pu s’entraîner normalement samedi. Mais le sélectionneur a fait monter Hans Vanaken d’un cran. C’est la seule petite surprise de l’équipe qui débutera contre la République tchèque, ce dimanche (20h45) en qualifications de la Coupe du monde 2022.

Martinez aurait pu relancer Trossard, comme en Estonie, mais il a préféré installer le joueur du FC Bruges, sans doute pour apporter un peu plus de maîtrise, quitte à ce qu’il descende un peu, pour laisser plus d’espaces encore à Eden Hazard. Ce n’est pas la première fois que Vanaken débute un cran plus haut. C’est la deuxième, à vrai dire, puisqu’il avait débuté aux côtés de Lukebakio contre la Suisse, lors d’un match amical de novembre 2020.

Les deux autres retours attendus sont aussi ceux de Jan Vertonghen et de Timothy Castagne. Le défenseur de Benfica à la place de Boyata, et pour compléter le trio central avec Alderderweireld et Denayer. Le défenseur de Lyon, qui a peu joué en ce début de saison, garde bien la confiance du sélectionneur, malgré des prestations moyennes pendant l’Euro.

Castagne, lui, va disputer son premier match avec la sélection depuis sa terrible blessure contre la Russie, en ouverture de l’Euro. Thomas Meunier est forfait, comme attendu. Kaminski, Mechele et Sambi Lokonga ne figurent pas dans la sélection.