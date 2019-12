Actuellement en vacances, puisque le championnat chinois a pris fin, Marouane Fellaini a accordé une interview à nos confrères d'Eleven Sports, par l'intermédiaire de leur consultant Nordin Jbari. L'occasion d'aborder l'équipe nationale et sa retraite annoncée il y a moins d'un an, le 7 mars dernier. A l'époque, c'est avec ces mots que Fellaini avait pris du recul: "Le moment est venu de me retirer et de permettre à la prochaine génération de joueurs belges de poursuivre cette période très réussie de l'histoire du football belge."



Aujourd'hui, l'ancien Standarman n'est plus aussi catégorique:(l'Euro, NdlR)

Big Mô envisage aussi un retour en Belgique, à plus long terme: "Pourquoi pas ! Pour l'instant, il me reste deux ans de contrat en Chine. Je pourrais revenir comme joueur ou dans un autre rôle, peu importe. On vit très bien en Belgique, et j'y ai toute ma famille…"

