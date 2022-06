La Belgique a obtenu son maintien dans l’élite de la Ligue des nations mardi soir à Varsovie. Les Gallois peuvent encore dribbler les Diables avec un 6 sur 6 mais, avec ce scénario, les Polonais ne pourraient alors plus passer devant nous. Cela peut paraître anecdotique mais quand on voit les dernières places actuelles de la France et de l’Angleterre, ça ne l’est plus tant que ça.

(...)