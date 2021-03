Le meneur de jeux des Citizen, actuellement sous contrat avec le club jusque juin 2023, s'est vu proposer un nouveau avec une revalorisation salariale.

Le Belge gagnerait donc plus que ses 18 millions d'euros annuels.

Et pour les négociations, KDB ne passe plus par son courtier Patrick De Koster. C'est De Bruyne himself qui mène la danse, tout en écoutant les conseils d'une équipe d'avocats et de son père.

D'après nos confrères, un accord devrait être trouvé avant la fin de saison pour sa prolongation. Les grandes lignes auraient déjà été définies.

Fin de la piste Messi ?

Le média flamand avance également que les Skyblues seraient moins chauds d'attirer Lionel Messi. Surtout depuis que Joan Laporta a remporté les élections du côté de Barcelone. La priorité de City est de trouver un attaquant. Deux noms reviennent avec insistance. Celui d'Erling Haaland ainsi que celui de Romelu Lukaku