Les Diables Verschaeren et Vertonghen se sont exprimés après leur victoire convaincante fasse aux Écossais.



Roberto Martinez a offert une première cap à Yari Verschaeren.

"Je remercie le coach", a réagi l’Anderlechtois après le match. "Ces quelques minutes passées sur le terrain me font vraiment plaisir. Je n’étais pas vraiment stressé parce que nous menions déjà 0-4 au moment où je suis monté au jeu. Je me suis beaucoup amusé, tous les gars ont été super avec moi. J’espère encore pouvoir revenir."

Vertonghen: "J'aime le foot ! "



Même s’il était le seul défenseur à ne pas avoir marqué lundi, Jan Vertonghen avait le sourire en quittant le vestiaire. "Qu’est-ce j’aime le football quand il est joué ainsi. C’était vraiment un bon match. On savait que les Écossais allaient nous prendre à la gorge au début de match. Ils l’avaient déjà fait contre les Russes. On a réussi à ne pas encaisser puis ils ont été tués par notre premier but."

Quand on lui parle de situation contractuelle compliquée à Tottenham (il arrive en fin de contrat), Vertonghen continue à sourire. "Quand je n’ai pas joué au début, je me suis rendu compte à quel point j’aimais le football. Surtout quand on le joue bien. Toby est dans la même situation que moi mais on arrive bien à faire abstraction de ça. Il y a les coulisses et le terrain, on a l’expérience pour faire la part des choses. J’espère qu’on aura beaucoup de temps de jeu d’ici la fin de saison."