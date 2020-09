Hazard présent à l'entraînement

L'occasion pour l'ancien joueur de Tottenham d'expliquer les raisons de son choix de rejoindre Lisbonne et Benfica, il y a quelques semaines:Celui qui sera capitaine des Diables ce samedi a également expliqué qu'il se méfiait de la prometteuse génération danoise. Est alors venu le tour de Roberto Martinez de répondre à la presse. Au sujet du retour de Thibaut Courtois à Madrid, le sélectionneur a surpris en expliquant que Selon nos informations, Thibaut Courtois a été testé positif au coronavirus . Et bien qu'il ne soit plus contagieux, il semble que la fédération ait souhaité ne prendre aucun risque...Dans la foulée de cette conférence de presse, les Diables rouges se sont entraînés dans le Parken stadium de Copenhague, avec Eden Hazard. C'était le premier entraînement collectif du Brainois.