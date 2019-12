Que ce fut compliqué. Mais quelle victoire importante pour Tottenham. Face à des Wolves accrocheurs, les Spurs se sont imposés au forceps grâce à un but d’un Jan Vertonghen retrouvé. À la fin de la rencontre, le Diable rouge a avoué "que c’était un match très compliqué. C’était très difficile de jouer contre l’un des gars les plus rapides de la ligue comme Adama Traoré. Nous savons à quel point les Wolves sont bons. Les gens parlent des six premiers, mais ils sont très proches de ce niveau. Ils le montrent chaque semaine en championnat. C’est une très bonne équipe."



(...)