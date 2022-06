Ce jeudi, Jan Vertonghen a fêté ses quinze ans chez les Diables rouges. Avec à la clé 136 matchs pour notre pays. Mais malgré ses 35 ans, le défenseur reste très motivé à chaque rassemblement des Diables. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Pour cette troisième édition de la Ligue des nations, l'objectif du vice-capitaine des Diables est assumé : "Nous voulons remporter notre groupe et cela commence par quatre prestations abouties lors de ce rassemblement. Nous sommes les co-favoris avec les Pays-Bas et en plus, j'ai entendu dire que le Final Four se jouera peut-être en Belgique."

"Face aux Pays-Bas, ce sera un match spécial, le derby des plats pays, mais également un match de prestige entre deux équipes très fortes", souligne Vertonghen.

Contrairement à Kevin De Bruyne, le joueur de Benfica ne se sent pas fatigué malgré la longue saison: "J'ai encore pas mal d'énergie. Cela a été une longue saison et comme je n'ai heureusement jamais été blessé, j'ai beaucoup joué. Mais cela fait deux semaines et demi que la compétition est finie au Portugal, donc j'ai eu le temps de récupérer. Je ne me sens pas fatigué car j'ai pu recharger les batteries."

Même si la Ligue des Nations n'a pas encore le prestige d'un Euro ou d'un Mondial, dans 10 ans, ce sera peut-être une compétition de référence. Dans ce cas, je préfère l'avoir à mon palmarès", a continué Vertonghen qui ne se fixe pas de limite avec les Diables dans les prochaines années : "Je me sens mieux que l'an dernier. Je me suis retrouvé au Portugal, sur le plan physique et mental. Je ne sais pas si je vais continuer jusqu'à 40 ans mais tant que je me sens au niveau, je ne me vois pas arrêter. Mais cela dépend également des choix du sélectionneur."

Interrogé sur la possibilité de revenir dans la compétition belge dans les prochains mois, Vertonghen a coupé court aux rumeurs le concernant : "J'ai eu des contacts avec des clubs belges mais ce n'est pas encore dans ma tête, je me sens très bien au Portugal et je compte bien y effectuer la totalité de mon contrat."