, Thomas Meunier ne jouera "certainement pas en mars et en avril" pour le Borussia Dortmund, a annoncé le Diable Rouge sur Instagram dimanche dans une publication où on le voit marcher à l'aide de béquilles. Le natif de Saint-Ode, 30 ans, s'est blessé quelques secondes avant la mi-temps du match sur le terrain des Rangers jeudi en Europa League, a précisé le club allemand dans un communiqué. "Les examens ont révélé une déchirure d'un tendon de la cuisse."

C'est un petit contretemps pour Meunier, largement revenu dans le coup après une fin de saison dernière plus compliquée au BVB. Sous les ordres de Marco Rose, nommé cet été, il a retrouvé une place régulière dans le onze de bas, compilant 2 buts et 5 assists en 26 matches toutes compétition confondues. Le Borussia, qui se déplace ce dimanche à Augsbourg, est 2e de Bundesliga. Une victoire permettrait aux Borussen de revenir à six longueurs du Bayern Munich.

Cette blessure ne devrait par contre pas avoir d'impact pour l'équipe nationale car le sélectionneur Roberto Martinez a déjà prévenu qu'il convoquerait uniquement des joueurs n'ayant pas encore atteint la barre des 50 caps lors de la fenêtre internationale de mars. Meunier, 54 apparitions avec les Diables, ne devait donc déjà pas participer aux duels contre l'Irlande (26/3) à Dublin et le Burkina Faso (29/3) à Anderlecht.